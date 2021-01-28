Трехсотлетний дуб стал памятником живой природы в Санкт-Петербурге

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Памятником живой природы стал 300-летний дуб, который был посажен первым владельцем Елагиного острова Петром Шафировым, вице-канцлером Петра Первого на территории современного Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Невские новости».

Дуб черешчатый был участником программы «Деревья — памятники живой природы». Он вошел в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под номером 531.

До этого еще шесть питерских деревьев находились в данном списке. Среди них дуб, который растет в государственном комплексе «Дворец конгрессов». Еще один находится на Березовой аллее. Также в реестре есть возрастные гиганты, которые можно отыскать в Ботаническом саду Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени Кирова, в Михайловском саду, а также на территории Летнего сада.

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