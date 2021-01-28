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«Если ты герой-любовник, изволь делать зарядку»: Лановой — о важности спорта для актера
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

«Если ты герой-любовник, изволь делать зарядку»: Лановой — о важности спорта для актера

Ростислав Зубков

Культура

Спорт — крайне важная вещь для актера. Такое мнение в интервью «Вечерней Москве» выразил народный артист СССР Василий Лановой.

Он подчеркнул, что артисту приличествует заботиться о своем внешнем виде, чтобы не было ничего лишнего. Лановой сам яро придерживается этого принципа, в результате чего за годы киносъемок его физическая форма оставалась фактически неизменной.

По словам актера, год назад он примерил один костюм, в котором играл ему доводилось выступать примерно два десятка лет. Наряд сидел почти так же хорошо, как в давние времена, признался Лановой.

— Я вообще люблю спорт. Если ты герой-любовник, изволь каждое утро делать зарядку и соответствовать своему амплуа, — заключил он.

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СпортактерВасилий Лановой
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