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Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового

Татьяна Плотникова

Культура

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Василия Ланового, который скончался в ночь на 29 января.

Как отметил Сергей Собянин в своем Instagram, воплощенные всенародно любимым актером на киноэкране и театральной сцене образы невозможно забыть, эти мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей.

— Соболезную родным и близким Василия Семеновича. Светлая память... — написал Собянин.

Василий Лановой скончался на 88-м году жизни после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом ранее сообщила его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко.

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