Реконструкцию ледового дворца «Сокольники» завершат в конце 2022 года

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Сокольники Карта всех событий

Реконструкцию ледового дворца «Сокольники» в Москве планируют завершить в конце 2022 года. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в пресс-службе группы компаний «ТЭН».

Уточняется, что завершение первого этапа реконструкции намечено на первый квартал 2022 года, а завершение второго этапа — на конец 2022 года.

На первом этапе построят новое здание спортивно-тренировочного комплекса для размещения детско-юношеской спортивной школы по хоккею, которое включает в себя два ледовых поля, два спортивных зала и 26 раздевалок для спортсменов, а также другие сопутствующие помещения.

На втором этапе специалисты проведут реконструкцию старого тренировочного комплекса и разместят там школу фигурного катания. Комплекс будет включать в себя два ледовых поля, просторные раздевалки, залы для занятий хореографией и ОФП, а также классы для теоретических занятий, передает агентство городских новостей «Москва».

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