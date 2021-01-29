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Монтажник проломил череп мужчине на юго-западе Москвы
Фото: pixabay / Gerd Altmann

Монтажник проломил череп мужчине на юго-западе Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Дмитрия Ульянова Карта всех событий

Мужчина задержан на юго-западе столицы за причинение тяжкого вреда здоровью жителю города. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Дмитрия Ульянова. Потерпевшему нанесли более двух ударов в область головы. Врачи диагностировали у него перелом основания черепа, а также множественные переломы костей лицевого скелета.

Полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался мужчина 1990 года рождения, работающий монтажником.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

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