Монтажник проломил череп мужчине на юго-западе Москвы
Мужчина задержан на юго-западе столицы за причинение тяжкого вреда здоровью жителю города. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Уточняется, что инцидент произошел на улице Дмитрия Ульянова. Потерпевшему нанесли более двух ударов в область головы. Врачи диагностировали у него перелом основания черепа, а также множественные переломы костей лицевого скелета.
Полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался мужчина 1990 года рождения, работающий монтажником.
Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
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