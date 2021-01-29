Взрыв прогремел в жилом доме в Австрии

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Жилой дом в Австрии частично обрушился из-за взрыва. Об этом местная пресса сообщает в пятницу, 29 января, со ссылкой на представителей экстренных служб.

По информации издания Kronen Zeitung, ЧП произошло в жилом доме в австрийской коммуне Лангенцерсдорф. Как рассказал сотрудник пожарной службы Франц Респергер, в результате взрыва обрушились третий и четвертый этажи здания.

К настоящему моменту неизвестно, сколько человек было в доме. Одного из жителей удалось спасти.

На месте работают пожарные, в скором времени прибудут два вертолета неотложной медпомощи.

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