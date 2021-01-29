Больше 40 новых поездов появятся в московском метро в 2021 году
Почти 90 новых поездов будут ходить в метро Москвы к 2022 году. Об этом в пятницу, 29 января, сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
— Сейчас в мосметро ходит 45 новейших составов, и уже в этом году их станет на 44 больше, — приводит слова Ликсутова Интерфакс.
Руководитель департамента отметил, что 15 новых составов попадут на Кольцевую линию, а остальные 29 — на Калужско-Рижскую и Большую кольцевую линии.
Также уточняется, что в 2022–2023 годах обновится парк Калужско-Рижской линии в связи с поступлением еще 83 новых составов.
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