Больше 40 новых поездов появятся в московском метро в 2021 году

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Почти 90 новых поездов будут ходить в метро Москвы к 2022 году. Об этом в пятницу, 29 января, сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

— Сейчас в мосметро ходит 45 новейших составов, и уже в этом году их станет на 44 больше, — приводит слова Ликсутова Интерфакс.

Руководитель департамента отметил, что 15 новых составов попадут на Кольцевую линию, а остальные 29 — на Калужско-Рижскую и Большую кольцевую линии.

Также уточняется, что в 2022–2023 годах обновится парк Калужско-Рижской линии в связи с поступлением еще 83 новых составов.

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