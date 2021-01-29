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Психолог рассказала, с чем может быть связана жестокость подростков
Фото: pixabay.com

Психолог рассказала, с чем может быть связана жестокость подростков

Елена Фролова

Общество

Семейный и детский психолог Наталья Наумова рассказала, с чем может быть связана подростковая жестокость. Об этом сообщает ФАН.

Для примера был взят резонансный случай, который произошел накануне в одном из торговых центров США, где четверо подростков убили свою сверстницу, транслируя это в социальных сетях.

— Ребятам старше 12 лет очень важно окружение сверстников: сможет ли их принять компания, могут ли их поддержать одноклассники, — отметила психолог.

В то же время каждому хочется быть лидером, однако это не всегда удается, добавила эксперт. Чаще всего в окружении подростков-лидеров находятся неуверенные в себе тинейджеры. Такими людьми легче всего управлять.

— Когда они устраивают трансляции, то чувствуют, что они становятся знаменитыми, — пояснила Наталья Наумова.

Так ребята начинают чувствовать себя сильными, особенно если они делают что-то запретное. Психолог отметила, что в подобные моменты подростки находятся в эйфории, поэтому они не осознают в полной мере, что идут на серьезные преступления. Потом, когда им приходится нести ответственность за содеянное, они говорят, что не думали о последствиях.

Для того чтобы подросток не сталкивался с подобным, Наталья Наумова советует родителям не обвинять его во всех ошибках, а чаще прислушиваться к нему и стараться его поддержать. Лучше вместе обсудить с ним проблему, позволить ему сделать свои выводы, чтобы потом он мог поступить иначе.

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