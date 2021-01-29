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Тиму Белорусских задержали с наркотиками и возбудили уголовное дело
Кадр из клипа Тимы Белорусских «Витаминка»

Тиму Белорусских задержали с наркотиками и возбудили уголовное дело

Никита Абрамов

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Белорусского исполнителя Тиму Белорусских задержали с наркотиками в одном из клубов Минска. Об этом в пятницу, 29 января, сообщила официальный представитель управления Cледственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская.

— По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство, — цитирует РИА Новости Гарлинскую.

Уточняется, что против музыканта возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные без цели сбыта изготовление, приобретение, хранение наркотических средств». На данный момент он отпущен под залог.

Сам Белорусских в своем Instagram опровергает информацию о задержании, ранее появившуюся в ряде СМИ.

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