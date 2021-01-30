Скончался гитарист британской музыкальной группы The Animals

Фото: twitter.com/abkco

Британский музыкант, гитарист рок-группы The Animals Хилтон Валентайн скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщила звукозаписывающая компания ABKCO Music & Records.

— Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям Хилтона Валентайна в связи с тем, что сегодня утром в возрасте 77 лет он ушел из жизни, — говорится в Twitter-аккаунте компании.

Отмечается, что Валентайн был музыкантом-новатором, который смог изменить звучание рок-н-ролла.

Our deepest sympathies go out to @HiltonValentine's family and friends on his passing this morning, at the age of 77.



A founding member and original guitarist of The Animals, Valentine was a pioneering guitar player influencing the sound of rock and roll for decades to come. pic.twitter.com/gSUyVN0WWS — ABKCO Music & Records (@ABKCO) January 29, 2021

Хилтон присоединился к группе в начале 1960-х годов. В 1966 году группа распалась, после чего последовало несколько попыток воссоединения. В них участвовал и Валентайн, занимаясь параллельно сольной карьерой. В 1994 году музыканта включили в Зал славы рок-н-ролла вместе с другими участниками группы The Animals.