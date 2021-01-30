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Скончался гитарист британской музыкальной группы The Animals
Фото: twitter.com/abkco

Скончался гитарист британской музыкальной группы The Animals

Никита Абрамов

Музыка

Британский музыкант, гитарист рок-группы The Animals Хилтон Валентайн скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщила звукозаписывающая компания ABKCO Music & Records.

— Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям Хилтона Валентайна в связи с тем, что сегодня утром в возрасте 77 лет он ушел из жизни, — говорится в Twitter-аккаунте компании.

Отмечается, что Валентайн был музыкантом-новатором, который смог изменить звучание рок-н-ролла.

Хилтон присоединился к группе в начале 1960-х годов. В 1966 году группа распалась, после чего последовало несколько попыток воссоединения. В них участвовал и Валентайн, занимаясь параллельно сольной карьерой. В 1994 году музыканта включили в Зал славы рок-н-ролла вместе с другими участниками группы The Animals.

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