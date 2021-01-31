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«Какая прелесть!»: Курникова показала поклонникам фото младшей дочки от Иглесиаса
Фото: instagram.com/annakournikova

«Какая прелесть!»: Курникова показала поклонникам фото младшей дочки от Иглесиаса

Никита Абрамов

Звезды

Бывшая первая ракетка мира Анна Курникова поделилась с поклонниками фотографией, на которой запечатлена ее младшая дочь Мэри.

Мэри родилась у теннисистки от испанского певца Энрике Иглесиаса. Известно, что Курникова с возлюбленным стараются не выносить на публику подробности своей семейной жизни. Так, им удавалось долгое время скрывать от поклонников свои отношения и свадьбу.

— 1! — лаконично подписала россиянка снимок дочки в Instagram.

«Так на вас похожа!»; «Какая прелесть!»; «Лапочка»; «Какая классная Маша у вас», — написали поклонники под постом.

Напомним, с конца 2001 года Курникова состоит в отношениях с певцом Энрике Иглесиасом. Пара воспитывает троих детей: двойняшек — сына Николаса и дочку Люси, а также еще одну дочь Мэри.

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