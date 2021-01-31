Овечкина признали второй звездой дня в регулярном чемпионате НХЛ

Фото: www.instagram.com/aleksandrovechkinofficial/

Российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина признали второй звездой дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщили на официальном сайте НХЛ.

В прошедшем 30 января матче «Вашингтон Кэпиталз» с «Бостон Брюинз» Овечкин забросил победную шайбу, которая стала для россиянина 708-й в регулярных матчах НХЛ. Благодаря этой шайбе он сравнялся с Майком Гартнером, который находится на седьмом месте в списке лучших снайперов в истории лиги.

Первой звездой дня признали капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, а третьей — капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

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