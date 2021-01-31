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Народный календарь. Какой напиток придаст сил и здоровья 1 февраля
Фото: pexels.com/Mareefe

Народный календарь. Какой напиток придаст сил и здоровья 1 февраля

Василий Плиткин

Общество

В народе 1 февраля называли Макаром-весноуказчиком. Такое прозвище день получил в честь преподобного Макария Великого, которого в этот день почитают православные христиане. В этот день люди старались не работать, ходили в гости и обсуждали дела на будущее.

Чтобы у всей семьи были силы и здоровье, женщины заваривали чай с травами. В состав такого напитка обязательно входили плоды шиповника, зверобой, иван-чай и душица. Вода для такого напитка бралась из родника, в ней гасили лучину из осины и чай подавали с малиновым вареньем.

Наши предки в этот день топили самовар валенками, а потом их носили. Люди верили, что это поможет избавиться от болезней ног и суставов.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Какой напиток придаст сил и здоровья 1 февраля

Приметы погоды обещали раннюю весну, если в этот день ясно или оттепель, какая погода в этот день, таким будет весь февраль. Если на небе видны звезды, то зима будет затяжной.

1 февраля 2009 года отмечается День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

350 лет назад Царь Алексей Михайлович женился на Наталье Нарышкиной.

В этот день родились актер Кларк Гейбл, певцы Лев Лещенко, Константин Никольский, Юрий Лоза, первый президент России Борис Ельцин и балерина Екатерина Максимова.

Именины отмечают Николай, Федор, Марк, Арсений, Ефим, Макар, Петр, Антон.

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