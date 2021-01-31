«Барселона» выступила с заявлением относительно утечки данных по контракту Месси

Фото: instagram.com/leomessi

Футбольный клуб «Барселона» выступил с заявлением, касательно утечки информации по контракту с футболистом Лионелем Месси.

Ранее в газете El Mundo была опубликована информация о контракте Месси и ФК «Барселона».

В футбольном клубе отметили, что сожалеют об утечке конфиденциальной информации из документа.

— «Барселона» не несет какой-либо ответственности за публикацию данного документа, — говорится в пресс-релизе на сайте клуба.

Отмечается, что футбольный клуб примет меры против газеты, опубликовавшей информацию о контракте.

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