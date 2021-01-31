Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Это моя профессия»: звезда «Ворониных» высказался о ролях в МХТ
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

«Это моя профессия»: звезда «Ворониных» высказался о ролях в МХТ

Юлия Ямпольская

Звезды

Актер Станислав Дужников, известный по ситкому «Воронины», рассказал о своей занятости в театре после прихода нового художественного руководителя в МХТ. По его словам, неправильно считать, что в сериалах артисты играют хуже, чем в театре.

Кроме того, он отметил, что актеры могут совмещать съемки и спектакли. Именно на его занятости в МХТ востребованность в сериалах никак не отражается. Артисту до сих пор дают много играть на сцене.

— Говорить, что я недоволен? Нет, это моя профессия, новое руководство не оставило меня без работы, — рассказал Дужников в беседе с Teleprogramma.pro.

В 2021 году, по словам актера, запущено множество проектов.

Читайте также: Станислав Дужников: Если причинил зло, оно к тебе вернется

актерМХТ имени Чеховаспектакли
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Несостоявшийся юбилей Юлии Началовой: жизнь после смерти

Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Все мнения
О проекте