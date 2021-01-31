«Это моя профессия»: звезда «Ворониных» высказался о ролях в МХТ

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Актер Станислав Дужников, известный по ситкому «Воронины», рассказал о своей занятости в театре после прихода нового художественного руководителя в МХТ. По его словам, неправильно считать, что в сериалах артисты играют хуже, чем в театре.

Кроме того, он отметил, что актеры могут совмещать съемки и спектакли. Именно на его занятости в МХТ востребованность в сериалах никак не отражается. Артисту до сих пор дают много играть на сцене.

— Говорить, что я недоволен? Нет, это моя профессия, новое руководство не оставило меня без работы, — рассказал Дужников в беседе с Teleprogramma.pro.

В 2021 году, по словам актера, запущено множество проектов.

Читайте также: Станислав Дужников: Если причинил зло, оно к тебе вернется