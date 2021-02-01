Армия Мьянмы ввела чрезвычайное положение после захвата президента

Фото: mil.ru / Министерство обороны РФ

Военнослужащие вооруженных сил Мьянмы объявили чрезвычайное положение вслед за задержанием первых лиц государства.

Как заявили в ВС Мьянмы, данное решение было принято из-за фальсификаций на парламентских выборах, а заявление о введении чрезвычайного положения было подписано вице-президентом Мьин Све — его же объявили временно исполняющим обязанности главы государства.

Вся полнота государственной власти передается главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы старшему генералу Мин Аунг Хлайну в соответствии со статьей 418 государственной конституции.

Президент Мьянмы Вин Мьин, а также госсоветник, министр иностранных дел и глава правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи задержаны.

В партии утверждают, что военные схватили еще несколько высокопоставленных членов НЛД, сообщает агентство Xinhua.

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