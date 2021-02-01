Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Армия Мьянмы ввела чрезвычайное положение после захвата президента
Фото: mil.ru / Министерство обороны РФ

Армия Мьянмы ввела чрезвычайное положение после захвата президента

Татьяна Плотникова

В мире

Военнослужащие вооруженных сил Мьянмы объявили чрезвычайное положение вслед за задержанием первых лиц государства.

Как заявили в ВС Мьянмы, данное решение было принято из-за фальсификаций на парламентских выборах, а заявление о введении чрезвычайного положения было подписано вице-президентом Мьин Све — его же объявили временно исполняющим обязанности главы государства.

Вся полнота государственной власти передается главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы старшему генералу Мин Аунг Хлайну в соответствии со статьей 418 государственной конституции.

Президент Мьянмы Вин Мьин, а также госсоветник, министр иностранных дел и глава правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи задержаны.

В партии утверждают, что военные схватили еще несколько высокопоставленных членов НЛД, сообщает агентство Xinhua.

Читайте также: «Золотишко им не помешает»: военный эксперт не исключил руку ЦРУ в госперевороте в Мали

государственный переворотАзияАрмия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Несостоявшийся юбилей Юлии Началовой: жизнь после смерти

Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Все мнения
О проекте