Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Об этом свидетельствуют данные на сайте компании «Укрэнерго» в понедельник, 1 февраля.

Ранее и. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко сообщил, что выступает за разумные ограничения импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Помимо этого, Витренко заявил, что Украине необходимо постепенно отсоединиться от этой энергосистемы, так как Киеву следует объединиться с европейской энергосистемой.

— Россия: экспорт 0 МВт/час, импорт 200 МВт/час, — следует из инфографики на сайте компании.

Киев 3 января также возобновил импорт электроэнергии из Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Россия входит в тройку лидеров европейских стран по дешевизне электричества.

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