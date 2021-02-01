Провидец назвал идеальную дату для свадьбы в 2021 году

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Назван день, находящийся под властью зеркальных совпадений, который наступит в 2021 году. Так, людям можно будет загадывать желания 12 февраля (12.02.2021 – прим. «ВМ»). Подробно об этом Nation News рассказал рунический провидец Игорь Вечерский.

Он отметил, что цифра «2» обозначает энергию действия. Поэтому в указанную дату нужно сосредоточиться на самом важном. В этот день лучше всего реализовывать свои идеи. К примеру, начать бизнес или запустить новое дело.

— В этот день все будет находиться в ваших руках. Вы — хозяин своего будущего. Данные числа на календаре будут помогать вам, как надежный талисман в жизни в амбициозных начинаниях, — рассказал Игорь Вечерский.

Он также добавил, что в дате присутствует число 12, являющееся комбинацией силы и управления. Эксперт считает, что именно 12 февраля текущего года человек сможет кардинально изменить свою жизнь, избавив ее от негатива. По его словам, в этот день можно привлечь удачу.

Кроме того, это будет отличной датой для свадеб. Отмечается, что союз, заключенный в этот день, будет крепким.

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