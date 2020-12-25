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Подать заявление на регистрацию брака в Москве теперь можно онлайн
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Подать заявление на регистрацию брака в Москве теперь можно онлайн

Анастасия Волоснова

Город

Подать заявление на регистрацию брака теперь можно из дома. Столичные молодожены смогут оформить регистрацию брака онлайн на портале mos.ru. Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для регистрации брака паре нужно заполнить одно совместное заявление, это займет 10-15 минут, отмечает Анастасия Ракова. Один из будущих супругов должен ввести данные за себя и за своего партнера, которому останется лишь подтвердить отправку заявления.

— Мы видим, что все больше московских молодоженов выбирают электронный способ подачи заявления в ЗАГС. В этом году почти половина будущих супругов сделала выбор в пользу онлайн-заявлений, поэтому мы решили сделать эту услугу еще проще и доступнее — соответствующее заявление теперь можно подать на портале mos.ru. Интерфейс этого сайта уже хорошо знаком жителям столицы, — приводит официальный сайт мэра Москвы слова Раковой.

Новый сервис находится в разделе «Услуги», в категории «Семья, дети» на портале mos.ru. Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через учетную запись портала «Госуслуги», выбрать один из столичных отделов ЗАГС или другую площадку и заполнить все необходимые данные.

Подать заявление можно не ранее, чем за один месяц, и не позднее, чем за 12 месяцев до планируемого дня заключения брака.

При оплате госпошлины онлайн на портале будущим супругам будет предоставлена 30-процентная скидка.

Читайте также: Количество регистрируемых браков в России снизилось за год

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