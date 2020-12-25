Подать заявление на регистрацию брака в Москве теперь можно онлайн

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Подать заявление на регистрацию брака теперь можно из дома. Столичные молодожены смогут оформить регистрацию брака онлайн на портале mos.ru. Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для регистрации брака паре нужно заполнить одно совместное заявление, это займет 10-15 минут, отмечает Анастасия Ракова. Один из будущих супругов должен ввести данные за себя и за своего партнера, которому останется лишь подтвердить отправку заявления.

— Мы видим, что все больше московских молодоженов выбирают электронный способ подачи заявления в ЗАГС. В этом году почти половина будущих супругов сделала выбор в пользу онлайн-заявлений, поэтому мы решили сделать эту услугу еще проще и доступнее — соответствующее заявление теперь можно подать на портале mos.ru. Интерфейс этого сайта уже хорошо знаком жителям столицы, — приводит официальный сайт мэра Москвы слова Раковой.

Новый сервис находится в разделе «Услуги», в категории «Семья, дети» на портале mos.ru. Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через учетную запись портала «Госуслуги», выбрать один из столичных отделов ЗАГС или другую площадку и заполнить все необходимые данные.

Подать заявление можно не ранее, чем за один месяц, и не позднее, чем за 12 месяцев до планируемого дня заключения брака.

При оплате госпошлины онлайн на портале будущим супругам будет предоставлена 30-процентная скидка.

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