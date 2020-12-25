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Количество регистрируемых браков в России снизилось за год
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Количество регистрируемых браков в России снизилось за год

Юлия Ямпольская

Общество

За девять месяцев 2020 года в РФ было зарегистрировано почти на 138 тысяч браков меньше, чем за прошлый год. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает RT со ссылкой на Минюст России.

Уточняется, что в период с января по октябрь 2020 года россияне оформили 581 тысячу браков. Также стало известно, что количество разводов за данный период снизилось на 57 тысяч — до 401 тысячи.

Ранее были названы удачные даты для свадьбы в 2021 году.

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