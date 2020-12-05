Названы удачные даты для свадьбы в 2021 году

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Независимо от веры и убеждений, астрология и нумерология давно укоренились в разнообразных культурах человечества. Безусловно, существуют гораздо более важные факторы, когда дело доходит до крепкого брака. Но выбор правильной даты свадьбы определенно является частью уравнения. Подробнее об идеальном дне свадьбы в 2021 году «Вечерней Москве» рассказала шаманка Кажетта Ахметжанова.



Суперлуния

Эффекты Луны восходят к легендам и мифам древних цивилизаций. Полнолуние ассоциируется со странным или безумным поведением, включая даже лунатизм и насилие. Суперлуние при этом имеет совершенно другой оттенок влияния. Лунная теория, так же известная, как лунный эффект, заключается в том, что существует некоторая корреляция между лунными циклами и поведением человека.

Многие люди отвергают мифы о влиянии Луны, но реальные результаты обнаруживаются с даже с помощью науки. Суперлуния приносят исцеление и позитивные изменения. Что может быть лучше, чтобы начать свою новую жизнь вместе во время этого явления? На протяжении веков люди верили, что во время этой фазы луны, когда она особенно близка к Земле, начинается прекрасное время, чтобы начать новую главу в своей жизни, и человек получает для этого дополнительную энергию.

Свадьба во время суперлуния способна не только наполнить молодоженов энергией и связать их с позитивными переменами, но и осветить их дальнейший совместный путь.

Даты суперлуния:

Вторник, 27 апреля, — полная розовая луна суперлуния (обычно используется альтернативное название — почкование Луны).

Среда, 26 мая, — полноцветная луна суперлуния (обычно используется альтернативное название — молочная Луна).

Нумерология

Еще один вариант для выбора дня свадьбы — с помощью счастливых чисел или использования нумерологии. Восточный способ выбора даты свадьбы — это длительный процесс со многими факторами, которые нужно учитывать.

Согласно нумерологии, идеальный день для свадьбы в 2021 году — 2 февраля, так как он будет читаться 02.20.21. Это не только будет красиво смотреться на вашем свидетельстве о браке, но и сыграет благоприятную роль с точки зрения нумерологии. Двойка отвечает за верность и частоту намерений, когда она дублируется, сакральный смысл числа усиливается.

В китайской культуре число восемь символизирует успех и процветание. Идеальная дата для свадьбы вокруг этой философии — 8 августа 2021 года. Двойная восьмерка считается чрезвычайно удачной для первого дня супружеской пары в качестве мужа и жены.

Январь, февраль и декабрь заполнены палиндромными датами. Числа-палиндромы — числа, которые в определенной позиционной системе исчисления (как правило, в десятичной) читаются одинаково как справа налево, так и слева направо. Таким образом, можно сделать свой выбор из следующего списка:

1.20.21 (среда);

1.21.21 (четверг);

1.22.21 (пятница);

1.23.21 (суббота) ;

1.24.21 (воскресенье);

1.25.21 (понедельник);

1.26.21 (вторник);

1.27.21 (среда);

1.28.21 (четверг);

1.29.21 (пятница);

2.1.21 (понедельник);

2.21.21 (воскресенье);

12.11.21 (суббота);

12.22.21 (среда).

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