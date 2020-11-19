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Свидетельства о разводе перестанут выдавать в России
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Свидетельства о разводе перестанут выдавать в России

Кирилл Николаев

Общество

В России скоро перестанут выдавать свидетельства о разводе. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время планируется переход на реестровую модель и отказ от нескольких видов бумажных бланков. По словам главы ФНС Даниила Егорова, свидетельство о разводе «станет историей», а свидетельство о браке, возможно, будет выдаваться только для сохранения торжественности церемонии.

Он добавил, что Единый регистр населения через несколько лет будет эталонным источником достоверной информации о физических лицах. Регистр создается на базе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).

Ранее глава ФНС РФ Даниил Егоров заявил, что в стране число граждан, которые зарегистрировались в налоговых как самозанятые, уже превысило 1,3 миллиона. По его словам, количество самозанятых в России увеличивается по пять тысяч человек в день.

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