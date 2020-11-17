Регистрации брака москвичей впервые пройдут в парке «Зарядье»

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Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

В конце 2020 года, 25 декабря, молодожены смогут заключить брак в ледяной пещере или уникальном флорариуме парка «Зарядье». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, регистрации брака будут проходить в рамках пилотного проекта.

— Молодожены смогут выбрать одно из двух необычных мест: флорариум — многоярусную оранжерею с различными растениями, в том числе экзотическими, которые выращиваются необычным способом, и ледяную пещеру — художественную инсталляцию, своды и колонны которой покрыты кристаллами льда. Не каждая пара согласится на столь экстремальную церемонию, ведь в ледяной пещере на момент регистрации брака температура воздуха может опускаться до минус девяти градусов, — цитирует Ракову официальный сайт мэра Москвы.

Получить дополнительную информацию, а также записаться на прием можно по телефону единой справочной службы +7 (495) 777-77-77 или по телефону отдела ЗАГС +7 (985) 805-20-30.

Ледяная пещера является одним из самых популярных павильонов парка. Это пространственная арт-инсталляция, которая имитирует природную пещеру. Ее стены покрыты льдом, а помещение оснащено сотней металлических труб протяженностью 14 километров, по ним непрерывно циркулирует охлаждающая жидкость.

Также церемония бракосочетания пройдет во флорариуме, находящемся в научно-познавательном центре «Заповедное посольство». Это экспериментальная оранжерея в виде воронки с аэропонными системами для выращивания растений без почвы в воздушной среде. Жители столицы смогут увидеть, как плодоносит клубника, растут пряные травы, а также экзотические папайя и ананасы.

Ранее сообщалось, что столичные ЗАГСы ограничили количество гостей на регистрации брака до пяти человек. Эпидемиологическая обстановка в городе остается нестабильной, поэтому молодоженам советуют перенести дату регистрации на более поздний срок.

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