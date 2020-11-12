ЗАГСы Москвы ограничили число гостей на регистрации брака до пяти человек

Фото: Пресс-служба управления ЗАГС Москвы

Столичные ЗАГСы ограничили количество гостей на регистрации брака до пяти человек. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщила исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Она отметила, что эпидемиологическая обстановка в городе остается нестабильной, поэтому молодоженам советуют перенести дату регистрации на более поздний срок.

— И в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Москве начнут действовать ограничения по количеству гостей на торжественных церемониях заключения брака. В зале торжественной регистрации могут присутствовать не более семи человек, включая молодоженов, с условием обязательного использования средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, а также с соблюдением социальной дистанции, — цитирует Уханеву агентство городских новостей «Москва».

На церемонии молодожены могут находиться без масок, но во время ожидания и проверки документов им нужно использовать средства индивидуальной защиты. Всем посетителям ЗАГСа при входе измеряют температуру. В случае повышенной температуры или отсутствия масок и перчаток горожане в отделы ЗАГС не допускаются.

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