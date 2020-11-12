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ЗАГСы Москвы ограничили число гостей на регистрации брака до пяти человек
Фото: Пресс-служба управления ЗАГС Москвы

ЗАГСы Москвы ограничили число гостей на регистрации брака до пяти человек

Юлия Ямпольская

Город

Столичные ЗАГСы ограничили количество гостей на регистрации брака до пяти человек. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщила исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Она отметила, что эпидемиологическая обстановка в городе остается нестабильной, поэтому молодоженам советуют перенести дату регистрации на более поздний срок.

— И в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Москве начнут действовать ограничения по количеству гостей на торжественных церемониях заключения брака. В зале торжественной регистрации могут присутствовать не более семи человек, включая молодоженов, с условием обязательного использования средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, а также с соблюдением социальной дистанции, — цитирует Уханеву агентство городских новостей «Москва».

На церемонии молодожены могут находиться без масок, но во время ожидания и проверки документов им нужно использовать средства индивидуальной защиты. Всем посетителям ЗАГСа при входе измеряют температуру. В случае повышенной температуры или отсутствия масок и перчаток горожане в отделы ЗАГС не допускаются.

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