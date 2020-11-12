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Москвичам назвали самые распространенные дореволюционные и современные отчества
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичам назвали самые распространенные дореволюционные и современные отчества

Юлия Ямпольская

Город

Самыми популярными отчествами в XIX веке были Александрович, Иванович и Васильевич. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили в пресс-службе Главного архивного управления Москвы. Там отметили, что дети мужчин, которые родились в войну, носили отчество Викторович.

В пресс-службе управления ЗАГС Москвы также сообщили о популярных отчествах в последние годы.

— Александрович, Алексеевич и Сергеевич, а также Дмитриевич и Андреевич — самые распространенные московские отчества в последние несколько лет. Это связано с тем, что в 1980-1995-е годы жители столицы чаще всего называли своих сыновей Александром, Алексеем, Сергеем, Дмитрием и Андреем, — уточнили в столичном управлении ЗАГС.

В Главархиве города рассказали, что первые упоминания об отчестве найдены в документах 945 года. Тогда оно писалось совершенно по-другому, передает агентство городских новостей «Москва».

— Например: «Владимир, сын Глеба». В обращениях же к князьям упоминались имена деда с прадедом — «князь Владимир Святославич, внук Всеволож, правнук Олегов». Спустя время отчества приобрели окончания -ович или -евич, например, Борисович или Дмитриевич. Право на ношение отчества было только у «именитых» — у знати — или давалось за особые заслуги, — объяснили в организации.

Ранее центры госуслуг и Главархив подготовили выставку об истории отчеств и гербов.

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