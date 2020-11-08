Главархив столицы рассказал, как работать с генеалогическими источниками

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Профсоюзная улица, 80 Карта всех событий

Жители Москвы, которые хотят узнать больше о своих предках, рожденных до 1917 года, могут обратиться в Главархив Москвы. Здесь хранятся метрические книги православных церквей Москвы и Московской области — это более 1400 храмов.

Данные книги содержат актовые записи о рождениях, браках и смертях с конца XVIII века до 1917 года. Именно церкви до 1917 года выполняли функции современных ЗАГСов — вели записи актов гражданского состояния. Несмотря на то, что не все книги поступили на хранение в архив, большее количество можно найти именно здесь.

По актовым записям можно найти интересные сведения о своих предках. Например, в актовых записях о рождении, помимо имен, как правило, указывались место прописки (откуда родом), сословие или род занятий родителей, имена крестных родителей (зачастую это были родственники, по которым можно отследить другие родственные линии). В актовых записях о браке, помимо имен жениха и невесты, указывался их возраст, сословие (у жениха мог быть указан род занятий), первый или второй брак, иногда были указаны родители, имена поручителей с местом их прописки. По актовым записям о смерти можно узнать возраст умершего, причину смерти и место захоронения.

— Алгоритм поиска информации подобного характера достаточно прост — сначала нужно определить, метрические книги какой церкви следует искать. Для этого по документам семьи, воспоминаниям родственников нужно установить место рождения искомого человека до 1917 года или церковь, где он был крещен. Для Москвы таким местом будет название улицы, так можно будет узнать про находящиеся поблизости церкви (посмотреть расположение можно по старой карте Москвы до 1917 года). Для Московской губернии — название деревни, села или уезда, где этот населенный пункт находился, — рассказала глава экспертной группы по истории Москвы Главархива Москвы Марьям Кустова.

В читальном зале Главархива есть указатель приходов, где отдельно по каждому уезду расписано, к какому приходу какие деревни Московской губернии относились — это поможет определить церковь, к приходу которой относилась нужная деревня.

После того как церковь определена, начинается работа непосредственно с архивными фондами. Чтобы найти необходимую метрическую книгу, следует изучить описи нескольких фондов.

— Дело в том, что до 1917 года метрические книги велись в двух экземплярах. Одна книга велась в течение года в церкви (приходской экземпляр). Это первоисточник. В конце года метрическая книга полностью переписывалась, и второй экземпляр передавался в Московскую духовную консисторию (консисторский экземпляр), — добавила глава экспертной группы.

Метрические книги следует искать по фондам церквей сороков Москвы. Москва в церковном отношении делилась на сорока, а внутри них — на благочиния. Например, Сретенский сорок, Никитский сорок, Пречистенский сорок. Сельские церкви следует искать в фондах церквей соответствующих уездов Московской губернии. При неудачном поиске в упомянутых выше фондах можно обратиться к обширному фонду Московской духовной консистории.

Изучение описей следует проводить крайне внимательно, обращать внимание на пометки. К примеру, пометы СФ или ЭФП означают, что на дела был создан фонд пользования — микрофильм или электронная копия. Подлинники таких дел для просмотра уже не выдаются.

Получить доступ к оригиналам метрических книг или к их электронным копиям можно в читальных залах Главархива Москвы по адресам Профсоюзная улица, дом 80, и Профсоюзная улица, дом 82, корпус 1. Все читальные залы открыты по понедельникам — с 09:30 до 16:30, по вторникам и четвергам — с 12:00 до 20:00, по пятницам — с 09:30 до 15:00. Специалисты Главархива помогут решить все возникающие вопросы.

— Не стоит забывать об осторожности и ответственности — подлинные документы являются уникальными и единственными экземплярами, представляющими историческую ценность. Не следует водить пальцами по тексту, сгибать листы, резко их переворачивать. От этого может пострадать документ исторического наследия. А к нему, как и к своей памяти, следует относиться крайне бережно, — подчеркнула Марьям Кустова.

Читайте также: Главархив рассказал, что сохранилось в Москве со времен Смутного времени