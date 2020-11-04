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Главархив рассказал, что сохранилось в Москве со времен Смутного времени
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Главархив рассказал, что сохранилось в Москве со времен Смутного времени

Кирилл Николаев

Город

Ведущий специалист отдела публикации архивного фонда столичного Главархива Александр Балакирев рассказал, какой была Москва в период Смутного времени и что с тех пор сохранилось в городе.

По его словам, в то время Москва считалась самым большим по площади и численности населения городом Европы. В середине XVI века здесь жили около 100 тысяч человек. С начала XVI века шло строительство большой колокольни, в основании которой располагался храм Иоанна Лествичника. Позднее по имени этого святого колокольня получила название «Иван Великий».

Балакирев отметил, что Смутное время помнят Благовещенский, Архангельский соборы Московского Кремля, а также церковь Ризоположения и Успенский собор, который является главным храмом страны. В нем с XVI века происходили все венчания на царство. Именно здесь заседал Земский собор 1613 года, по итогам которого на царство избрали Михаила Романова. В Кремле стоял Чудов монастырь с одноглавым собором Чуда Архистратига Михаила. Здесь крестили детей царей.

На Никольской улице 1 ноября (22 октября) 1612 года состоялась историческая битва с поляками. Второе народное ополчение сумело освободить столицу от оккупантов. Ополченцы привезли с собой в Москву чудотворный образ, в честь которого впоследствии Дмитрий Пожарский построил храм Казанской Иконы Божией Матери.

Самым знаменитым памятником остается монумент Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Памятник торжественно открыли в присутствии императора Александра I в 1818 году на Красной площади. Также о победе над Смутой напоминает обелиск в честь 300-летия дома Романовых. Он был воздвигнут в июне 1914 года в Александровском саду. В 2013 году он был вновь открыт после восстановления, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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