Главархив Москвы рассказал, как запросить документы онлайн

Фото: freepik.com

Главархив Москвы напоминает о том, что ряд архивных документов можно запросить онлайн через портал mos.ru. Это помогает как сэкономить время, так и лишний раз избежать посещения многолюдных мест.

К таким документам относятся справки о заработной плате, трудовом стаже, награждении медалями, знаками и грамотами, учебе, об установлении опеки (для оформления социальных выплат), о пособии по безработице. Кроме того, через портал можно получить копии актов медицинского освидетельствования (до 2005 года), выписки о мобилизации на трудовой фронт и в народное ополчение в годы Великой Отечественной войны, справки о создании или переименовании организации (для оформления трудовой пенсии). С полным перечнем документов можно ознакомиться на mos.ru. Все эти запросы выполняются бесплатно.

Чтобы сделать запрос, нужно зарегистрироваться на mos.ru и выбрать услугу «Получение архивной справки». После этого следует отметить те документы, которые нужны, и внести дополнительную информацию по услуге. Например, чтобы запросить справку об учебе, требуется указать период обучения, название и номер учебного заведения, район города Москвы (до 1993 года) или административный округ города Москвы, факультет. В электронном виде запрашиваемые документы будут доступны в личном кабинете на портале mos.ru.

C января горожане запросили через портал mos.ru более 5,5 тысячи архивных справок и документов. Чаще всего жители Москвы обращаются за справками о зарплате с предыдущих мест работы, документами, подтверждающими трудовой стаж и окончание человеком высшего или среднего специального учебного заведения столицы.

Читайте также: Эксперт ВШЭ: Цифровые технологии позволили не прерывать образовательный процесс