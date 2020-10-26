Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Главархив Москвы рассказал, как запросить документы онлайн
Фото: freepik.com

Главархив Москвы рассказал, как запросить документы онлайн

Марьяна Шевцова

Город

Главархив Москвы напоминает о том, что ряд архивных документов можно запросить онлайн через портал mos.ru. Это помогает как сэкономить время, так и лишний раз избежать посещения многолюдных мест.

К таким документам относятся справки о заработной плате, трудовом стаже, награждении медалями, знаками и грамотами, учебе, об установлении опеки (для оформления социальных выплат), о пособии по безработице. Кроме того, через портал можно получить копии актов медицинского освидетельствования (до 2005 года), выписки о мобилизации на трудовой фронт и в народное ополчение в годы Великой Отечественной войны, справки о создании или переименовании организации (для оформления трудовой пенсии). С полным перечнем документов можно ознакомиться на mos.ru. Все эти запросы выполняются бесплатно.

Чтобы сделать запрос, нужно зарегистрироваться на mos.ru и выбрать услугу «Получение архивной справки». После этого следует отметить те документы, которые нужны, и внести дополнительную информацию по услуге. Например, чтобы запросить справку об учебе, требуется указать период обучения, название и номер учебного заведения, район города Москвы (до 1993 года) или административный округ города Москвы, факультет. В электронном виде запрашиваемые документы будут доступны в личном кабинете на портале mos.ru.

C января горожане запросили через портал mos.ru более 5,5 тысячи архивных справок и документов. Чаще всего жители Москвы обращаются за справками о зарплате с предыдущих мест работы, документами, подтверждающими трудовой стаж и окончание человеком высшего или среднего специального учебного заведения столицы.

Читайте также: Эксперт ВШЭ: Цифровые технологии позволили не прерывать образовательный процесс

ГлавархивМосквадокументы
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Нужны ли Карабаху миротворцы

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Любую справку можно купить

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Марина Алексеевна, вы не одна

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Не надо завидовать президенту

Артем Чубар
Артем Чубар

Самая главная женщина в жизни

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Все мнения
О проекте