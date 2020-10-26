Эксперт ВШЭ: Цифровые технологии позволили не прерывать образовательный процесс

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Руководитель лаборатории цифровой трансформации образования НИУ ВШЭ Иван Карлов заявил, что цифровые технологии позволили не прерывать образовательный процесс даже в сложных условиях, которые сложились в 2020 году.

По словам эксперта, активное распространение образовательных онлайн-платформ в мире и в России началось уже давно. Самые первые платформы для обучения имеют двадцатилетнюю историю. Однако бум начался после 2010 года, когда цифровые технологии и интернет стали доступнее.

Иван Карлов отметил, что долгое время использование цифровых платформ для обучения происходило лишь фрагментарно, в основном в сфере дополнительного образования.

— Однако в 2020 году мир оказался в ситуации, когда продолжать традиционный образовательный процесс в формате офлайн было невозможно. И в этой ситуации главным достижением цифровых технологий и онлайн-образования стало то, что удалось продолжить обучение, — сказал эксперт.

Он уточнил, что технологии позволили использовать учебные материалы на онлайн-платформах, а также проверять домашнее задание дистанционно.

— В целом благодаря цифровым технологиям мы можем существенно расширить возможности для педагогов и учащихся, повысить качество обучения за счет использования современных интерактивных цифровых образовательных материалов и возможности учитывать индивидуальные особенности и потребности учащихся и адаптировать под них учебный процесс, — добавил специалист.

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