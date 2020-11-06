Центры госуслуг и Главархив подготовили выставку об отчествах и гербах

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Выставка культурно-просветительского проекта «Москва — с заботой об истории» обновилась на портале «Я дома» и в центрах госуслуг в октябре. Экспозиция посвящена преемственности поколений, истории появления, развития фамилий и отчеств. Об этом сообщили в пресс-службе центров госуслуг столицы.

Эксперты отметили, что сейчас человеку трудно представить россиянина без отчества. Однако раньше имя отца писалось по-другому и в привычной современнику форме не существовало. На выставке посетили узнают, что в Х веке отчества выглядели, например так: «Олег, сын Глеба». Только намного позже они приобрели окончания «-ович» и «-евич», при этом отчества были только у знатных людей или присваивались за особые заслуги. Обязательными они стали с приходом большевиков к власти — после Октябрьской революции.

Кроме того, в разделе «Это интересно» гости узнают о происхождении и значении фамильного герба. Такой отличительный знак семьи пользовался популярностью до ХХ века и изображал историю рода. На нем рисовали фигуры, которые олицетворяли традиции и обычаи семьи. К нему относились с большим вниманием и даже рисковали жизнью для его сохранения.

Памятные снимки москвичей, знаковые документы и письма размещены в отдельном блоке на выставке центров госуслуг и Главархива. Фотографии перенесут посетителей в атмосферу советского города.

Отмечается, что в основе выставочного проекта «Москва — с заботой об истории» лежат материалы, которые передали жители на хранение в Главархив. Стенды выставки размещены в центрах госуслуг столицы и доступны для всех в часы работы офисов. Также экспозиция «Моя семья — моя история. Взаимосвязь поколений» есть в электронном формате на портале комплекса социального развития «Я дома».

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