Москвичи подали более тысячи заявлений в ЗАГС на красивые даты 2021 года

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В Москве граждане подали более тысячи заявлений на регистрацию брака в ЗАГС на красивые даты 2021 года. Самой популярной стала зеркальная дата — 21.01 2021, сообщила и.о. начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, по традиции молодожены начинают заранее готовиться к свадьбе. Они в первую очередь выбирают дату заключения брака.

— Пользуются популярностью зеркальные даты. В следующем году первой такой датой будет 21 января (21.01.21), на этот день подано уже более 200 заявлений. Далее по количеству поданных заявлений следует 12 февраля (12.02.21), в этот день планируют пожениться около 180 пар, — сказала Светлана Уханева.

Она отметила, что на 05.06.21 также было подано много заявлений — 110.

В пресс-службе управления уточнили, что 12.02.2021 года является датой-палиндромом — сочетания цифр одинаково читаются в обоих направлениях.

Помимо этого, популярностью пользуется дата 21.08.21. В этот день решили пожениться более 100 пар. Также много заявлений было подано на 20.02.21, 17.07.2021 и 26.06.2021.

Заявление на регистрацию брака столичные ЗАГСы принимают за год до желаемой даты, передает сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

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