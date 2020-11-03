Фото: Пресс-служба Управления ЗАГС Москвы

Филиал ЗАГС открыли в Центре ритуального обслуживания в Москве. Об этом во вторник, 3 ноября, рассказал директор Центра ритуального обслуживания Артем Екимов.

По его словам, здесь сотрудники Дмитровского отдела ЗАГС города Москвы осуществляют выдачу свидетельств и справок о смерти, а также вносят необходимую информацию в Единый госреестр записей актов гражданского состояния. Центр работает по принципу «одного окна» для 136 кладбищ и трех столичных крематориях, сообщает ТАСС.

Екимов добавил, что в Центре ритуального обслуживания также предоставляют услуги по приобретению права на семейно-родовое захоронение и организации церемоний прощания.

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