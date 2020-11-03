Около тысячи пар поженились в Москве на необычных площадках в сентябре

Фото: Пресс-служба Управления ЗАГС Москвы

Порядка тысячи браков заключили жители столицы в сентябре на необычных площадках. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

Там уточнили, что в качестве необычных площадок горожане выбирают «Москвариум», «Лужники», стадион «Спартак», усадьбы и особняки, башни делового центра «Москва-Сити», театр «Школа современной пьесы», смотровую площадку Останкинской телебашни, а также место под куполом Московского планетария.

— В сентябре на необычных площадках столицы поженились около 1000 пар... Это на 5 процентов больше, чем в августе, — рассказали в пресс-службе.

Стало известно, что с начала мая в таких местах заключили брак более 11 тысяч пар.

Исполняющая обязанности заместителя начальника управления ЗАГС Светлана Уханева отметила, что в 2021 году список площадок пополнят.

— Популярность необычных мест столицы, где можно заключить брак, возрастает. Каждая из площадок уникальна и имеет свою особенность... В следующем году список площадок будет пополняться, — цитирует Уханеву РИА Новости.

Ранее москвичам рассказали, что более 1900 пар в Москве с начала года выбрали для свадьбы понедельник и воскресенье. В эти дни около 1250 браков зарегистрировали во Дворце бракосочетания № 1, около 750 — во Дворце бракосочетания № 3. Это 28 процентов от общего числа браков, которые были заключены в 2020 году в этих дворцах.

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