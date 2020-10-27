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Более 700 пар в Москве с начала года выбрали для свадьбы понедельник
Фото: Пресс-служба Управления ЗАГС Москвы

Более 700 пар в Москве с начала года выбрали для свадьбы понедельник

Юлия Ямпольская

Город

Свыше 700 пар поженились в столице с начала 2020 года в понедельник. Об этом во вторник, 27 октября, сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

Там отметили, что часто воскресенье и понедельник являются выходными в отделениях ЗАГС города. Однако в столице в эти дни работают два Дворца бракосочетания — №1 и №3. Уточняется, что более 1200 пар поженились в воскресенье.

— Мы запустили такой график работы пилотным проектом и видим, что уже в 2020 году две тысячи молодоженов зарегистрировали брак в торжественной обстановке в эти дни. Это почти четыре процента от общего числа браков в этом году, — рассказали в пресс-службе.

В эти дни около 1250 браков зарегистрировали во Дворце бракосочетания №1, около 750 — во Дворце бракосочетания №3. Это 28 процентов от общего числа браков, которые были заключены в 2020 году в этих дворцах, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Москве более 56 процентов пар подали заявление на регистрацию брака в электронном формате, что на 23 процента больше, чем неделей ранее. В столице с 12 октября в связи с пандемией ЗАГСы перешли на работу по предварительной записи, а 30 процентов сотрудников начали работать удаленно.

Читайте также: ЗАГСы Москвы начали вносить данные о браке за границей в единый реестр

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