Число онлайн-заявлений в ЗАГСы Москвы выросло на 23 процента за неделю

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В Москве более 56 процентов пар подали заявление на регистрацию брака в электронном формате, что на 23 процента больше, чем неделей ранее. Об этом сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы в четверг, 22 октября.

В столице с 12 октября в связи с пандемией ЗАГСы перешли на работу по предварительной записи, а 30 процентов сотрудников начали работать удаленно.

— За первую неделю в новом режиме в московских ЗАГСах зарегистрировали более 2,5 тысячи актовых записей и совершили около 7,5 тысячи юридически значимых действий, — сказала и. о. начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

В пресс-службе уточнили, что с 12 по 18 октября в столице поженились свыше 1,5 тысячи пар. Также за первую неделю работы в новом формате в ЗАГСы поступило около 10 тысяч заявлений, сообщает РИА Новости.

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