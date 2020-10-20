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ЗАГСы Москвы начали вносить данные о браке за границей в единый реестр
Фото: АГН «Москва»

ЗАГСы Москвы начали вносить данные о браке за границей в единый реестр

Виктория Родимкина

Город

С 20 октября столичные ЗАГСы начали вносить в единый реестр сведения о браке или рождении за границей. Об этом сообщила пресс-служба ЗАГС Москвы во вторник.

Эту услугу могут оказать все ЗАГСы города, помимо дворцов бракосочетания, Замоскворецкого и Архивно-информационного отделов.

По словам и. о. начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой, в случае, если россияне женились за границей или у них родился ребенок на территории иностранного государства, то им нужно подтвердить эти сведения. Это необходимо сделать для осуществления определенных юридических действий.

— Теперь это сделать можно практически во всех столичных отделах, кроме дворцов бракосочетания, Замоскворецкого и Архивно-информационного отделов. Все данные будут храниться в электронном виде в едином реестре, и в случае необходимости получить доступ к ним можно будет быстро и просто, — сказала Светлана Уханева.

Сведения о новом статусе гражданина России должны быть предоставлены в орган ЗАГС в течение месяца, передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

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