Москвичам рассказали, в каких ЗАГСах можно будет пожениться в новогодние праздники

Фото: Пресс-служба Управления ЗАГС Москвы

В четырех отделах ЗАГС столицы можно будет пожениться в новогодние праздники. Заявление на регистрацию брака жители Москвы подают через Единый портал госуслуг. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС города.

Там отметили, что для молодых в период новогодних праздников будут работать Шипиловский отдел ЗАГС и Дворец бракосочетания № 1, куда можно будет подать заявление на 7 января.

— Во Дворец бракосочетания № 3 и Дворец бракосочетания № 5 — на 8 января, — уточнили в пресс-службе.

Уточняется, что в период с 4 по 7 января для молодожен будут открыты дежурные отделы ЗАГС для регистрации рождения или смерти. Выходным днем будет 8 января, исключение — дворцы бракосочетания № 3 и № 5.

В ЦАО 4 января посетителей смогут принять Мещанский и Хамовнический отделы ЗАГС, 5 января — Таганский отдел, 6 января — Тверской. В САО 4 января будет работать Левобережный отдел ЗАГС, 6 января — Дмитровский. В СВАО молодожен 5 января примет Бабушкинский отдел, 6 января — Медведковский.

В ВАО 4 января влюбленные смогут обратиться в Богородский и Перовский отделы, 5 января — Измайловский, 6 января — Ухтомский. Жителей ЮВАО 4 января примет Люблинский отдел ЗАГС, 6 января — Рязанский. В ЮАО 4 января откроется Чертановский отдел, 5 января — Царицынский, 6 января — Нагатинский, 7 января — Шипиловский.

В ЮЗАО 4 января посетителей смогут принять Академический, Гагаринский отделы, 5 января — отдел ЗАГС района Южное Бутово, 6 января — Черемушкинский.

В ЗАО 4 января молодожены обратятся в Кунцевский отдел, 5 января — в Вернадский и Солнцевский отделы, 6 января — в Кутузовский. В СЗАО 4 января москвичей будет открыт Митинский отдел ЗАГС, 5 января — Тушинский, 6 января — Хорошевский, передает официальный сайт мэра Москвы.

Отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания в столице принимают посетителей с 09:00 до 18:00 без перерыва на обед. В обычном режиме отделы ЗАГС города начнут работу с 9 января.

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