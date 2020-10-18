Правительство ускорит работу по оцифровке архивов ЗАГС

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Архивные записи актов гражданского состояния с 1926 года в России будут оцифрованы и загружены в Единый федеральный реестр ЗАГС до конца года. Об этом сообщается на сайте правительства России в воскресенье, 18 октября.

Уточняется, что акты, составленные на иностранных языках, будут переведены на русский. Для полной оцифровки архивных материалов в России выделят более 1,1 миллиарда рублей.

— В процессе перевода бумажных архивных книг обнаружилось, что часть записей составлена на языках, отличных от русского, — татарском, арабском. Перед оцифровкой их потребуется перевести. К работе будут привлечены профессиональные переводчики, — говорится в сообщении.

На сайте добавили, что все работы по переводу материалов и составлению цифрового архива должны быть завершены не позднее 31 декабря 2020 года.

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