Арт-объект «Фрагмент Берлинской стены» открыли в парке «Музеон»

Фото: facebook.com / Посольство Германии в Москве - Deutsche Botschaft Moskau

Россия, Москва, парк искусств Музеон Карта всех событий

В столичном парке «Музеон» установили арт-объект «Фрагмент Берлинской стены — конец разделения Германии и Европы — 1990». Об этом в субботу, 10 октября, сообщили в РИА Новости.

Отмечается, что посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр принял участие в церемонии открытия. Объект простоит в парке до 9 ноября 2020 года.

— Эта стена олицетворяет европейскую, очень противоречивую историю вместе со всеми ее взлетами и падениями в двадцатом веке. И здесь, в Москве, я хотел бы сказать, что это наша общая история, — отметил посол ФРГ.

Арт-объект создан по инициативе и по поручению посольства ФРГ в столице к 30-летию германского единства. Автором произведения является художник Татьяна Луданик.

Работа представляет собой часть Берлинской стены, бывшего символа разделения Германии и Европы во время холодной войны. Надпись The world is too small for walls («Мир слишком мал для стен») на лицевой стороне арт-объекта является одним из самых известных граффити на Берлинской стене.

Читайте также: XXV Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва» открылась в столице