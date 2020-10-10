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Арт-объект «Фрагмент Берлинской стены» открыли в парке «Музеон»
Фото: facebook.com / Посольство Германии в Москве - Deutsche Botschaft Moskau

Арт-объект «Фрагмент Берлинской стены» открыли в парке «Музеон»

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, парк искусств Музеон Карта всех событий

В столичном парке «Музеон» установили арт-объект «Фрагмент Берлинской стены — конец разделения Германии и Европы — 1990». Об этом в субботу, 10 октября, сообщили в РИА Новости.

Отмечается, что посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр принял участие в церемонии открытия. Объект простоит в парке до 9 ноября 2020 года.

— Эта стена олицетворяет европейскую, очень противоречивую историю вместе со всеми ее взлетами и падениями в двадцатом веке. И здесь, в Москве, я хотел бы сказать, что это наша общая история, — отметил посол ФРГ.

Арт-объект создан по инициативе и по поручению посольства ФРГ в столице к 30-летию германского единства. Автором произведения является художник Татьяна Луданик.

Работа представляет собой часть Берлинской стены, бывшего символа разделения Германии и Европы во время холодной войны. Надпись The world is too small for walls («Мир слишком мал для стен») на лицевой стороне арт-объекта является одним из самых известных граффити на Берлинской стене.

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арт объектМузеонМосква
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