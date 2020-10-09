XXV Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва» открылась в столице

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов возле макета жилого квартала столицы на стенде Москомархитектуры на XXV Международной выставке архитектуры и дизайна «АРХ Москва» / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В четверг, 8 октября, в столице открылась XXV Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ Москва». Главной ее темой в этом году стала связь архитектуры и искусства.

Экспозиция выставки развернулась в комплексе «Гостиный Двор».

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в приветственном слове участникам выставки отметил, что традиционно ее экспозиция охватывает ключевые вопросы создания и поддержания качественной и благоустроенной среды жизни людей.

— Современный город должен быть комфортным и динамично развивающимся, — отметил он. — При этом очень важно сохранить его уникальность и узнаваемость: архитектурное наследие, традиционные силуэты и природную среду.

На входе гостей встречает панорама современной московской архитектуры — 30 пилонов, каждый из которых посвящен одному из самых значимых проектов Москвы за последние 30 лет. Среди них храм Христа Спасителя, парк «Зарядье», деловой центр «Москва-Сити», торгово-развлекательный комплекс «Охотный ряд».

— Эти 30 зданий, выбранные 30 знатоками архитектуры, оказали наиболее значимое влияние на формирование облика столицы. Положительное или отрицательное — судить посетителям выставки и экспертам, — рассказал глава проекта «АРХ Москва» В асилий Бычков.

Центральное место на выставке занял стенд Москомархитектуры. Его идея — продемонстрировать, как мог бы выглядеть жилой квартал, спроектированный без учета доставшихся строителям в наследство советских нормативов. В качестве экспериментальной площадки был выбрал район Метрогородок, для которого уже существует утвержденный проект планировки территории, разработанный Институтом Генплана.

— Все началось с вопроса куратора стенда, главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова: что будет, если нормативы, которые мы используем при градостроительстве, не будут мешать архитекторам делать то, что они хотят? Возможно ли будет в этом жить, возможно ли будет спроектировать комфортную среду? — рассказывает заместитель начальника управления архитектурного совета Москомархитектуры Сергей Глубокин. — Для решения этого вопроса мы пригласили четыре московских архитектурных бюро и дали задачу: сделать район, не ориентируясь ни на один норматив, кроме технических показателей.

Приглашенные к участию в проекте архитекторы предложили абсолютно разные проекты, но каждый из участников поставил во главу угла комфорт, экологичность, безопасность и многофункциональность территории.

— Этот стенд ляжет в основу большого исследования Института Генплана по нормативам, которые используются для градостроительного проектирования в России. Возможно, на основе исследования мы поймем, что нам критически необходимо, а от чего впоследствии можно отказаться, — отметил Сергей Глубокин.

Почетным гостем выставки стала Астраханская область, которая, являясь местом многокультурного единения традиций, имеет уникальный архитектурный опыт.

Ввиду сложной эпидемической ситуации многие зарубежные архитекторы не смогли добраться до Москвы. Тем не менее ряд стендов на выставке посвящен международным проектам, к примеру архитектуре Норвегии или Дании.

Деловая программа выставки насчитывает более 90 лекций, презентаций, дискуссий и круглых столов, в которых примут участие известные архитекторы, девелоперы, представители госучреждений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы:

— Весь год мы думаем и говорим только про последствия эпидемии и как архитектура должна на это реагировать. В целом пока у архитекторов в голове никакая новая картина не сложилась и возможно не сложится и в будущем. Тем не менее отношение со стороны населения и в профессиональном сообществе уже иное, со знаком плюс. То, что раньше приходилось доказывать и объяснять, сегодня кажется очевидным. Развитие среды, мотивирующей людей к активному образу жизни, — то, что мы стараемся продвигать в наших проектах — осознается людьми все лучше и лучше.

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