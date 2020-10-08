Чем удивит путешествие по Липецкой области

Новолипецкий металлургический комбинат в Липецке / Фото: ТАСС / Владимир Смирнов

В России есть очевидные туристические направления, такие как Москва и Санкт-Петербург, Казань и Калининград, Алтай и города Золотого кольца. Но страна наша обширна, и в ней хватает не менее интересных, пусть и не столь распиаренных мест. Одно из таких направлений — Липецкая область. К примеру, мало кто знает, что здесь расположен один из старейших в России курортов минеральных вод, или что (так уж совпало) на этой земле родился Иван Бунин и умер Лев Толстой.

Поправить здоровье

Липецк — один из старейших отечественных курортов. Минеральные воды на месте бывшего Липского железоделательного завода, который работал там в конце XVIII века, обнаружил сам Петр I. Однажды во время прогулки с адмиралом Иваном Сенявиным вдоль реки Липовки самодержец заметил бьющий из-под земли родник. Государь распорядился исследовать состав этой воды. Оказалось, что она целебная. На месте родника установили колодец.

— Петр I, будучи в здешних краях во времена Азовских походов, отведал железистой воды, испытав на себе ее целебную силу. После этого он приезжал к источникам во время каждого посещения Липецка. Для царских визитов в городе построили путевой дворец, — рассказывает заведующая отделом краеведения Липецкой областной универсальной научной библиотеки Лариса Иванова.

Официальный указ об открытии курорта подписал Александр I в 1803 году. Местные источники славились хлористо-сульфатной натриевой водой.

Курорт действует и сегодня. В центре города в живописном парке на берегу реки Воронеж находится санаторий «Липецк», где в комплексе лечения используется минеральная вода.

— Основные показания к внутреннему применению липецких вод — гастриты, колиты, гепатиты, холециститы, язвенная болезнь, нарушение обмена веществ. Такая вода изменяет деятельность пищеварительной системы, мягко стимулирует секреторную и моторную функции внутренних органов, — отмечают в администрации санатория.

Еще на липецком курорте применяются минеральные и жемчужно-минеральные ванны. Очень популярно плавание в бассейне, наполненном целебной водой.

К тому же с 1871 года здесь организовано грязевое лечение. Такие процедуры помогают при болезнях нервной, костно-мышечной и мочеполовой систем, органов дыхания и пищеварения.

Машина времени

Лечебные воды и грязи — не единственная причина побывать на липецкой земле. В поселке Елецкий в мае ежегодно проводится крупнейший исторический фестиваль раннего средневековья «Русборг». На нем собираются около тысячи реконструкторов из России и других стран — Польши, Венгрии, Швеции, Украины. Участники воссоздают быт и уклад IX–XI веков.

— Мы проводим фестиваль с 2005 года. Мы не стали каждый раз выбирать новую тему. Нам важно не воссоздать какое-то конкретное сражение, а реконструировать материальную культуру той эпохи в целом, — говорит организатор фестиваля Павел Семенов.

Сейчас «Русборг» проводится силами волонтеров и энтузиастов. Но власти области тоже оказывают финансовую поддержку организаторам по части обеспечения комфорта для зрителей, которые приезжают посмотреть показательные выступления. Обычно их собирается около 30 тысяч человек.

— Подготовка к фестивалю занимает целый год. Мы очень скрупулезно подходим к отбору участников. Заявки рассматривает независимая комиссия, которая состоит из специалистов по этой эпохе. Они допускают к участию только тех, чьи костюмы и оружие в точности соответствуют времени. «Русборг» — единственный фестиваль в мире с таким уровнем отбора, — рассказывает Павел Семенов.

В программе фестиваля много интересного. Здесь разворачиваются зрелищные реконструкции сражений IX–XI веков. А еще гости могут поучаствовать в мастер-классах по разным ремеслам, народных играх, послушать выступления музыкантов. На фестивале, как правило, звучит живая фолк-музыка, которую играют на аутентичных инструментах: дудках, волынках, барабанах и других. А среди реконструкторов проводится конкурс костюмов и доспехов.

Помимо «Русборга», в поселке Елецкий проводится еще один реконструкторский фестиваля — «Ладейное поле», посвященный эпохе викингов (VIII –XI века). Фирменная «фишка» мероприятия — регата на реке Сосна, в которой участвуют реплики средневековых судов.

По стопам великих

Регион также славится обилием старинных усадеб. Если вы интересуетесь архитектурой и историей, то вам непременно стоит побывать в дворянском поместье Нечаевых-Мальцевых в селе Полибино. В состав комплекса входят дворец, парк, сад, каскад прудов, хозяйственные постройки.

— Галерея залов в главном доме в точности повторяла планировку Останкинского дворца. Паркет похож на тот, что украшает Зимний дворец. Кованые решетки впрямь как в Летнем саду. А дворцовые потолки расписывал сам Иван Айвазовский, — рассказали в отделе краеведения Липецкой областной юношеской библиотеки. — А вблизи дома располагалась одна из главных достопримечательностей усадьбы — первая водонапорная башня гиперболоидной конструкции, построенная по проекту инженера Владимира Шухова.

Этот шедевр на ажурной конструкции виден за несколько километров. Полибенская башня, которую современники сравнивали с Эйфелевой, снабжала водой дворец, хозяйственные постройки и сад.

В поместье за его более чем двухвековую историю побывали сотни знаменитых людей, среди которых писатели Варлам Шаламов и Михаил Зощенко, драматург Александр Грибоедов, художник Илья Репин, певец Федор Шаляпин, поэтессы Марина Цветаева и Анна Ахматова, бард Булат Окуджава, актер Иннокентий Смоктуновский.

А в деревне Озерки до сих пор сохранился дом, который считается родовым гнездом Ивана Бунина. Сюда будущий писатель приезжал на каникулы из елецкой гимназии, сюда он вернулся после отчисления в 1886 году. Этой одноэтажной деревянной усадьбе посвящены лучшие страницы его повестей и рассказов. Ведь для Бунина это был родной дом, где он впервые полюбил, где было написано первое опубликованное стихотворение.

Еще одно интересное туристическое место — деревня Рязанка Чаплыгинского района. Там находится дом русского путешественника и исследователя, одного из основателей Русского географического общества Петра Семенова-Тян-Шанского. Именно здесь, в одноэтажном деревянном доме с мезонином, провел свое детство знаменитый исследователь.

Липецкая область связана с именем еще одного известного человека — Льва Толстого. Писатель провел последнюю неделю жизни на станции Астапово. Теперь она называется «Лев Толстой». В одноэтажном пристанционном доме, где 7 ноября 1910 года скончался писатель, расположился музей. В комнате у стены — простая железная кровать, на которой умер Толстой. Рядом — столик с медикаментами, мягкое кресло, ширма, диван. На стене сохранился сделанный карандашом силуэт тени от головы писателя. Интерьер комнаты, в которой скончался Лев Толстой, остался неизменным с того времени. Сейчас это здание — объект культурного наследия федерального значения.

Единение с природой

В Липецкой области есть и места для семейного отдыха на природе. Например, парк «Кудыкина гора», расположенный недалеко от села Каменка. На 500 гектарах земли на берегу Дона в открытых загонах пасутся лошади, ослы, бараны, свободно гуляют страусы, цесарки, павлины.

Здесь можно погладить буйволов, верблюдов, сфотографироваться с ламами, оленями и даже кенгуру. Парк расположен в стенах древнерусской крепости, ворота которой охраняют огромные деревянные скульптуры «Троянский конь» и «Бык». А еще здесь «обитает» пятнадцатиметровая металлическая фигура Змея Горыныча. По выходным сказочный злодей будто оживает: из его пастей бьет пламя.

Зимой в парке можно покататься на лыжах, коньках, «ватрушке», спуститься по склону в больших прозрачных шарах — зорбах.

Любителям спокойного отдыха стоит посетить заповедник «Галичья гора» неподалеку от Задонска. Здесь можно полюбоваться живописными скалами. На этой территории находятся редкие растения. На склонах известняковых скал можно встретить лапчатку донскую, колокольчик алтайский, шлемник альпийский, астрагал датский.

А еще на территории заповедника находится питомник, в котором содержатся редкие виды хищных птиц. Здесь ученые занимаются восстановлением популяции пернатых. В питомнике их выращивают, а затем выпускают в естественную среду обитания. Туристы смогут увидеть сокола балобана, сапсана, орла-могильника, сову и других птиц.

Кстати, сотрудники стремятся возродить древнюю традицию соколиной охоты. В конце лета — начале осени они устраивают показательное выступление для туристов.

Город металлургов

Липецк — один из главных городов металлургической промышленности России. Именно здесь находится Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) — крупнейшее сталелитейное предприятие в стране. Оно занимает 17-е место в мире по объемам производства. Только в 2019 году предприятие выпустило 12 миллионов тонн стали. Это около 18 процентов общего числа производимой продукции такого типа на территории всей Российской Федерации. На комбинате работают около 30 тысяч человек. Все желающие могут побывать на экскурсии по предприятию. Гиды покажут, как работают современные прокатные станки и доменные печи, в которых плавится чугун. Гостей проведут по цехам завода. Территория комбината очень большая — 28 квадратных километров. По сути завод — это отдельный город внутри Липецка. Обойти его пешком за день практически невозможно, поэтому путешественников возят на автобусе. Для туристов открыт и музей комбината,где хранится более 3,5 тысячи экспонатов.

А еще на территории металлургического завода есть настоящее «Лебединое озеро». Это единственный в России экологический парк, который расположен внутри промышленного предприятия. Там обитают зайцы, птицы, а на пруду плавают белые лебеди и утки.

Руководство комбината стремится сделать производство экологически безопасным, чтобы сохранить флору и фауну региона.

— Я убежден, что современная металлургия должна быть максимально дружелюбной для окружающей среды. И мы к этому стремимся. Мы добились беспрецедентных успехов в снижении воздействия на окружающую среду. За последние 15 лет в природоохранные проекты инвестировали около 28 миллиардов рублей. Это позволило снизить удельные выбросы в атмосферу в два раза. При этом выпуск стали увеличился, — прокомментировал начальником управления промышленной экологии Новолипецкого металлургического комбината Сергей Евсеев.

Самые интересные музеи

■ Дом-музей Георгия Плеханова. Там собрана единственная в России коллекция исторических материалов о жизни одного из основоположников марксизма. В музее можно познакомиться и с историей появления и развития социал-демократического движения.

■ Липецкий областной краеведческий музей. В 18 представлены выставки, рассказывающие об основателе города Петре I, жизни купцов на этой земле и о литературной истории региона.

■ Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства. Там хранятся предметы крестьянского быта, традиционные костюмы. Экспозиция посвящена народному искусству Липецкого края. В музее работает «Школа ремесел» по направлениям: керамика, авторская и традиционная кукла, ткачество, валяние.

РЕПЛИКА

Наша цель — повышение уровня сервиса

Кристина Наролина, исполняющий обязанности начальника управления культуры и туризма Липецкой области:

— Липецкая область — интересное для туристов место. Здесь можно заняться скалолазанием, переночевать в настоящей усадьбе, встать на серфборд на реке Дон, понаблюдать за оленями и побывать в археологическом парке. А в самом Липецке можно посетить бювет минеральных вод и музей Новолипецкого металлургического комбината. Туристов ждут интересные экскурсии, а для удобства самостоятельных путешественников мы разработали серию аудиогидов. В тесном контакте с Ростуризмом мы продвигаем инициативу о предоставлении грантов размером до трех миллионов рублей на развитие турбизнеса. Поддерживаются новые проекты, например создание экотропы между усадьбой «Скорняково» в Задонском районе и парком «Аргамач» в Елецком. Постепенно собираем усадебное ожерелье Липецкой Земли. В планах восстановление поместий Кожиных и Хвостовых. Вместе с ними преображаются и уникальные сооружения, к примеру Дмитриевская церковь конца XIX века в Данковском районе. Особые предложения для инвесторов действуют на крупнейших площадках региона: туристско-рекреационном кластере «Елец» и автотуристском кластере «Задонщина». Актуальные направления развития на ближайшее время — повышение общего уровня сервиса, продвижение активного отдыха, в том числе рыболовного туризма, открытие кемпингов в самых востребованных локациях.

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