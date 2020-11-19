Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Количество самозанятых в России превысило 1,3 миллиона
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Количество самозанятых в России превысило 1,3 миллиона

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

В России число граждан, которые зарегистрировались в налоговых как самозанятые, уже превысило 1,3 миллиона. Об этом заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в четверг, 19 ноября.

По его словам, количество самозанятых в России увеличивается по пять тысяч человек в день.

— Мы начислили так называемые бонусы, как их принято называть, это по сути капитал на уплату налогов более 15 миллиардов рублей сегодня работающим людям, и их уже более 1,3 миллиона человек работает, — отметил Даниил Егоров.

Он уточнил, что те, кто официально был зарегистрирован, уже получили максимальную поддержку от государства.

По словам главы ФНС, нужно следить, чтобы не было перетоков из трудовых отношений в самозанятые. При этом быть легально зарегистрированным самозанятым в РФ — это серьезное подспорье, передает слова Егорова РИА Новости.

Читайте также: Путин: У граждан всегда много претензий к государству

ФНСдостойная работасамозанятые
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Страшная сказка на ночь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светлая печаль Светланы Ильиничны

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцины разные нужны

Вера Москвина
Вера Москвина

Пожалуйста, оставьте жителям мусоропровод

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Моя девушка — алкоголичка

Никита Масленников
Никита Масленников

Падение доллара будет плавным

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Твен и Тесла: пророчества сбываются

Все мнения
О проекте