Количество самозанятых в России превысило 1,3 миллиона

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В России число граждан, которые зарегистрировались в налоговых как самозанятые, уже превысило 1,3 миллиона. Об этом заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в четверг, 19 ноября.

По его словам, количество самозанятых в России увеличивается по пять тысяч человек в день.

— Мы начислили так называемые бонусы, как их принято называть, это по сути капитал на уплату налогов более 15 миллиардов рублей сегодня работающим людям, и их уже более 1,3 миллиона человек работает, — отметил Даниил Егоров.

Он уточнил, что те, кто официально был зарегистрирован, уже получили максимальную поддержку от государства.

По словам главы ФНС, нужно следить, чтобы не было перетоков из трудовых отношений в самозанятые. При этом быть легально зарегистрированным самозанятым в РФ — это серьезное подспорье, передает слова Егорова РИА Новости.

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