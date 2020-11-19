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Путин: У граждан всегда много претензий к государству
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин: У граждан всегда много претензий к государству

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин отметил, что у граждан всегда много претензий к государству, что в конечном счете приводит к развитию. Об этом российский лидер сообщил на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым в четверг, 19 ноября.

Глава государства поинтересовался у Егорова, увеличилось ли в России число самозанятых граждан после решения о возврате налогов. Глава ФНС ответил утвердительно.

— У граждан всегда много претензий к государству — и обоснованно, как правило. Но если государству удается реализовывать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития — в данном случае в этом секторе экономики, — сказал Владимир Путин.

Ранее Егоров назвал число самозанятых граждан в России на сегодняшний день.

Ранее в Кремле заявили, что Путин в курсе ситуации с Михаилом Менем, которого обвиняют в растрате госсредств.

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