Путин поправил Мурашко после слов о системе управления пациентами

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин поправил главу Министерства здравоохранения РФ Михаила Мурашко после его слов о системе управления пациентами. Это произошло в среду, 18 ноября, во время совещания с членами правительства по ситуации с COVID-19.

По словам главы государства, «пациентами не надо управлять» — их нужно лечить. Президент подчеркнул, что следует управлять коечным фондом, системой лекарственного обеспечения и другими подобными вещами.

Путин добавил, что понимает, что сказанная Мурашко фраза является профессиональной терминологией. Он отметил, что необходимо избавляться от фраз, которые «не несут в себе нужного содержания и могут неправильно расставить акценты».

"Если я не ослышался, вы сказали о системе управления пациентами... Пациентами не надо управлять, пациентов надо лечить!" Путин попросил Мурашко правильно расставлять акценты pic.twitter.com/TxYExi37L0 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 18, 2020

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом на сегодняшний день наблюдается в Карелии. Также сложная обстановка зафиксирована в Чувашии, Орловской, Ивановской, Пензенской, Самарской, Омской, Иркутской областях, Мордовии, Коми и городе Севастополе.

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