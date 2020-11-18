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Путин поправил Мурашко после слов о системе управления пациентами
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин поправил Мурашко после слов о системе управления пациентами

Евгения Звощик

Общество

Президент России Владимир Путин поправил главу Министерства здравоохранения РФ Михаила Мурашко после его слов о системе управления пациентами. Это произошло в среду, 18 ноября, во время совещания с членами правительства по ситуации с COVID-19.

По словам главы государства, «пациентами не надо управлять» — их нужно лечить. Президент подчеркнул, что следует управлять коечным фондом, системой лекарственного обеспечения и другими подобными вещами.

Путин добавил, что понимает, что сказанная Мурашко фраза является профессиональной терминологией. Он отметил, что необходимо избавляться от фраз, которые «не несут в себе нужного содержания и могут неправильно расставить акценты».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом на сегодняшний день наблюдается в Карелии. Также сложная обстановка зафиксирована в Чувашии, Орловской, Ивановской, Пензенской, Самарской, Омской, Иркутской областях, Мордовии, Коми и городе Севастополе.

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