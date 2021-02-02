Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Жителям столицы рассказали, как открыть бизнес в Москве в любом возрасте
Фото: freepik.com

Жителям столицы рассказали, как открыть бизнес в Москве в любом возрасте

Юлия Ямпольская

Город

В столице горожанам предлагают множество образовательных программ, которые помогают узнать о бизнесе учащимся школ, вузов, а также москвичам старше 50 лет. Обучение будущих и начинающих предпринимателей является одним из основных направлений деятельности Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По словам главы ведомства Алексея Фурсина, граждане смогут пройти обучение в образовательных программах, которые ориентированы на различные потребности и целевые аудитории.

— Слушатели не только получают теоретические знания, но и применяют их на практике, в том числе в своих же бизнес-проектах. Во всех случаях спикерами выступают эксперты и руководители компаний, которые уже добились успехов в своем деле, — цитирует Фурсина официальный портал мэра Москвы.

Так, например, проект «Бизнес-уик-энд» был запущен в столице в 2018 году. Его участники знакомятся с основами предпринимательства в развлекательном формате, напрямую общаясь с уже состоявшимися успешными предпринимателями. Ключевым информационным ресурсом проекта стал портал molpred.moscow.

В сентябре 2020 года в рамках проекта открылось новое направление: для школьников и учеников колледжей стали проводить ознакомительные тренинги об основах предпринимательства «Бизнес-уик-энд. Старт». Их уже прошли свыше 26 тысяч ребят.

Кроме того, для представителей молодежи проводят масштабные форумы, такие как «Молодой предприниматель Москвы», «Студенческий фестиваль предпринимательства». На них участники в игровой форме примеряют на себя роль бизнесменов — придумывают идею для собственного дела, собирают команду, разрабатывают бизнес-модель, запускают проект, а также общаются с лидерами рынка и участвуют в конкурсе стартапов.

В программе «Бизнес-уик-энд. 50+», появившейся только в 2020 году, приняли участие 600 москвичей. Самому старшему из них — 71 год. Большинство горожан раньше работали только по найму, а теперь решили сменить вид деятельности. Специалисты курса дали базовые правовые знания, рассказали о нужных для стартапа навыках, а также мерах поддержки от города.

Читайте также: Каждый четвертый самозанятый в Москве планирует стать предпринимателем

бизнеспредпринимателиМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не на тех нападаете: как защитить врачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Спасет ли сепарация семью

Олег Сыров
Олег Сыров

Как мы выиграли войну: смекалка, упорство и русский мат

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Терпения вам, Владимир Владимирович

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Рестораторы ждут роста выручки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Пора простить Бориса Ельцина

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель, увидевший страшное будущее

Все мнения
О проекте