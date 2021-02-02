Жителям столицы рассказали, как открыть бизнес в Москве в любом возрасте

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В столице горожанам предлагают множество образовательных программ, которые помогают узнать о бизнесе учащимся школ, вузов, а также москвичам старше 50 лет. Обучение будущих и начинающих предпринимателей является одним из основных направлений деятельности Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По словам главы ведомства Алексея Фурсина, граждане смогут пройти обучение в образовательных программах, которые ориентированы на различные потребности и целевые аудитории.

— Слушатели не только получают теоретические знания, но и применяют их на практике, в том числе в своих же бизнес-проектах. Во всех случаях спикерами выступают эксперты и руководители компаний, которые уже добились успехов в своем деле, — цитирует Фурсина официальный портал мэра Москвы.

Так, например, проект «Бизнес-уик-энд» был запущен в столице в 2018 году. Его участники знакомятся с основами предпринимательства в развлекательном формате, напрямую общаясь с уже состоявшимися успешными предпринимателями. Ключевым информационным ресурсом проекта стал портал molpred.moscow.

В сентябре 2020 года в рамках проекта открылось новое направление: для школьников и учеников колледжей стали проводить ознакомительные тренинги об основах предпринимательства «Бизнес-уик-энд. Старт». Их уже прошли свыше 26 тысяч ребят.

Кроме того, для представителей молодежи проводят масштабные форумы, такие как «Молодой предприниматель Москвы», «Студенческий фестиваль предпринимательства». На них участники в игровой форме примеряют на себя роль бизнесменов — придумывают идею для собственного дела, собирают команду, разрабатывают бизнес-модель, запускают проект, а также общаются с лидерами рынка и участвуют в конкурсе стартапов.

В программе «Бизнес-уик-энд. 50+», появившейся только в 2020 году, приняли участие 600 москвичей. Самому старшему из них — 71 год. Большинство горожан раньше работали только по найму, а теперь решили сменить вид деятельности. Специалисты курса дали базовые правовые знания, рассказали о нужных для стартапа навыках, а также мерах поддержки от города.

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