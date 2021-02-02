Боеприпас времен Великой Отечественной войны обезвредили в Подмосковье

Фото: «Вечерняя Москва»

Специалисты обезвредили мину времен Великой Отечественной войны, найденную в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Боеприпас был обнаружен во время проведения коммунальных работ в селе Ивановское Волоколамского городского округа. Уточняется, что 82-миллиметровая мина находилась в 50 метрах от жилых домов. Для обезвреживания взрывотехники перевезли ее в специальное место.

— Так как на месте уничтожить боеприпас возможности не было, взрывотехники поместили снаряд в специальный контейнер и вывезли в безопасное место, где и произвели обезвреживание, — пояснили в пресс-службе.

Ранее пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны обезвредили в Пушкинском городском округе, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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