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Боеприпас времен Великой Отечественной войны обезвредили в Подмосковье
Фото: «Вечерняя Москва»

Боеприпас времен Великой Отечественной войны обезвредили в Подмосковье

Анастасия Волоснова

Происшествия

Специалисты обезвредили мину времен Великой Отечественной войны, найденную в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Боеприпас был обнаружен во время проведения коммунальных работ в селе Ивановское Волоколамского городского округа. Уточняется, что 82-миллиметровая мина находилась в 50 метрах от жилых домов. Для обезвреживания взрывотехники перевезли ее в специальное место.

— Так как на месте уничтожить боеприпас возможности не было, взрывотехники поместили снаряд в специальный контейнер и вывезли в безопасное место, где и произвели обезвреживание, — пояснили в пресс-службе.

Ранее пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны обезвредили в Пушкинском городском округе, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Подмосковьеобезвреживание боеприпасовВеликая Отечественная война
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