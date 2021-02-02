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Суд вернул в прокуратуру дело имитировавшего приступ коронавируса пранкера
Фото: АГН «Москва»

Суд вернул в прокуратуру дело имитировавшего приступ коронавируса пранкера

Анастасия Чанцева

Происшествия

Пресненский районный суд Москвы вернул в прокуратуру дело блогера Кароматулло Джаборова, который в начале прошлого года имитировал приступ коронавируса на станции метро «Улица 1905 года».

— Уголовное дело в отношении Джаборова, обвиняемого по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), возвращено прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ для устранения нарушений, допущенных при составлении обвинительного заключения, препятствующих рассмотрению уголовного дела по существу, — сообщили в пресс-службе суда.

По делу также проходят еще двое человек. Джаборов заключен под стражу, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Всем фигурантам дела предъявлено обвинение по статье «Хулиганство группой лиц по предварительному сговору». Им грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в феврале прошлого года в Сети появился видеоролик, снятый в вагоне поезда метро, следовавшего от станции «Полежаевская» до «Улицы 1905 года». На записи видно, как молодой человек упал как будто в приступе, а его сообщники выкрикивали фразы о наличии опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. Позднее полиция возбудила уголовное дело, 10 февраля пранкера поместили в СИЗО.

Читайте также: Суд продлил арест разыгравшему в метро приступ коронавируса пранкеру

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