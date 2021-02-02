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Фотохроника ТАСС отметила 95-летие
Фото: Валерий Шарифулин, ТАСС

Фотохроника ТАСС отметила 95-летие

Елена Плешивцева

Культура

В понедельник, 1 февраля, Фотохроника ТАСС отметила свое 95-летие.

За эти годы в фотоагентстве прошли свой трудовой путь выдающиеся журналисты, чьи работы стали классикой советской и мировой фотожурналистики. В их числе Евгений Халдей и Григорий Липскеров, Марк Редькин и Эммануил Евзерихин, Макс Альперт и Наум Грановский, Николай Ситников и Лев Портер, отец и сын Леонид и Виктор Великжанины, Владимир Савостьянов и Валентин Мастюков, Валентин Черединцев и Семен Майстерман, Владимир Мусаэльян и многие другие. Фотоснимки этих мастеров стали настоящей летописью истории нашей страны с начала ХХ века. Сейчас исторический фонд ТАСС насчитывает около 1 миллиона уникальных фотоснимков.

— Так же, как и все агентство, фотослужба ТАСС идет в ногу со временем, используя новые технологии и делая упор на мультиформатность. Сегодня фотохроника ТАСС — это уже не только фото, но и видеоновости от корреспондентов ТАСС в России и за рубежом, — рассказал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

В год своего юбилея редакция фотоинформации ТАСС выпускает свыше 600 эксклюзивных репортажных снимков и новостных видеоматериалов в сутки, формируя целостную и объективную картину о главных событиях в России и мире в режиме 24/7.

Редакция газеты «Вечерняя Москва» поздравляет коллег с юбилеем!

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