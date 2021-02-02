Народный календарь. Как правильно помириться с обидчиком 3 февраля, чтобы больше не ссориться

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В народном календаре 3 феврале наши предки называли Максим-исповедник или Максимов день. Православные христиане вспоминают преподобного Максима Исповедника. Этот христианский монах из Грузии прославился нетерпимостью к ереси и боролся с ней.

Считалось, что в этот день важно избегать ссор. Тем, кто поругался, нужно помириться следующим образом: три раза обняться и поцеловаться с обидчиком, чтобы ссоры не повторились. Считается, что потерянное в этот день вернется в троекратном размере, поэтому не стоит переживать о пропаже.

Люди верили, что если у вас сорвалась встреча или сделка 3 февраля, Максим отвел беду или неудачу.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как правильно помириться с обидчиком 3-февраля, чтобы больше не ссориться

Приметы погоды обещали раннюю и погожую весну, если 3 февраля ясно и солнечно. Если вы увидели алую зарю, день будет морозный.

В эту среду отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой и Национальный день морковного торта в США.

456 лет назад царь Иван Грозный учредил опричнину. 55 лет назад советская станция «Луна-9» впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луну.

В этот день родились автор марша «Прощание славянки» Василий Агапкин, сценарист Александр Бородянский, немецкий футбольный тренер Йоахим Лев, украинская и российская певица Вера Брежнева.

Именины отмечают Иван, Евгений, Агния, Анастасия, Анна, Илья, Максим.

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