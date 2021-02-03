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«Каждое слово вранье либо гадость»: Садальский раскритиковал интервью Максаковой Корчевникову
Мария Максакова

«Каждое слово вранье либо гадость»: Садальский раскритиковал интервью Максаковой Корчевникову

Анастасия Колоскова

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Актер Станислав Садальский обрушился с критикой на оперную певицу Марию Максакову после того, как она рассказала о своих проблемах в эфире очередной передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека».

— Гадливая передача была у Бори‼️! Каждое слово либо вранье, либо гадость в адрес своих близких», — написал Садальский на своей странице в Instagram.

Актер назвал выступление вернувшийся в Россию певицы «индийско-украинским кино». Он возмутился тем, что Максакова в очередной раз жаловалась на мать, которая обеспечила певице хорошее образование и дорогу в жизнь.

Садальский попросил подписчиков высказать свое мнение о просмотренной передаче. Большинство их них разделили мнение актера.

«В каждой передаче Мария поносит свою маму и потом еще удивляется почему та не хочет ее видеть»; «Мы достойны сюжетов о других людях, а не о подобных мадам»; «Вроде красивая, умная, талантливая, а смотреть и слушать гадко как-то», — написали фолловеры в комментариях к пуликации.

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Станислав Садальскийсудьба человекакритика
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